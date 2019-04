Pas de cash ? Le paiement électronique : mode d'emploi

Les Belges paient de plus en plus de manière électronique. D’après les chiffres de Febelfin, l’argent liquide est encore loin d’avoir disparu : 63% de nos paiements se font toujours en cash, mais les banques encouragent à payer électroniquement. Et les possibilités sont de plus en plus nombreuses.

Par carte

Le moyen de paiement électronique le plus répandu est la carte, qu’elle soit de débit ou de crédit. Cela fait longtemps qu’elle existe.

Ce qui est plus récent c’est la possibilité de payer sans contact. Pour les montants en dessous de 25€ et pour autant que votre carte et le terminal du commerçant le permettent, vous pouvez payer simplement en passant votre carte à proximité du lecteur. Plus besoin d’insérer sa carte ni d’introduire un code.

Par smartphone

Aujourd’hui, c’est le smartphone qui remplace peu à peu les bonnes vielles pièces et les billets. Vous pouvez payer de trois manières avec votre téléphone :

Sans contact : comme pour la carte sans contact, grâce à la technologie NFC et une puce intégrée au smartphone, il est possible de payer avec votre téléphone simplement en le passant devant un terminal.

QR code : en scannant avec l’appareil photo du téléphone un QR-code (sorte de code-barres carré). La transaction est alors directement proposée sur votre écran, il n’y a plus qu’à confirmer.

Via une liste : vous choisissez la personne que vous voulez payer dans une liste de propositions

Pour utiliser une de ces méthodes, il faut passer par une application. Soit celle d’une banque, soit une application spécifiquement dédiée au paiement électronique (Payconiq by Bancontact, Pengo, Paypal, etc. par exemple) qu’il vous faudra installer sur votre téléphone.

Ces nouvelles possibilités permettent de payer avec son téléphone dans les gros magasins mais aussi les petits commerces, les indépendants (le kiné, le coiffeur, un vendeur sur un marché…) qui n’auraient pas de terminal de paiement. Ils génèrent un QR-code sur leur tablette ou téléphone, vous le scannez, vous confirmez. Cela permet aussi les paiements entre particuliers, après un restaurant en groupe par exemple, pour rembourser sa partie à celui qui a avancé pour le groupe.

Les géants du numérique

Les banques ne sont plus les seules à proposer des moyens de paiement, les géants du numérique, aussi, développent leurs solutions : Apple, Amazon, Google, Facebook, etc. ont tous lancé récemment leur moyen de paiement électronique. Ils utilisent (presque tous) aussi la technologie NFC et permettent le paiement sans contact avec smartphone. Mais ces solutions-là sont plutôt développées pour le commerce en ligne. Vous achetez de la musique digitale, réservez un voyage, commander un repas… vos données bancaires sont déjà connues, il n’y a qu’à valider la transaction avec votre visage, votre empreinte digitale ou un code.

Dans ce nouveau paysage de possibilités de paiements dématérialisés, beaucoup de nouvelles solutions émergent ces mois-ci. Elles ne sont pas forcément toutes différentes, beaucoup permettent de faire la même chose, elles sont simplement concurrentes. Payer avec un QR-code par exemple, plusieurs applications le font. Elles répondent à des stratégies commerciales de la part de ceux qui les proposent. Certaines se profilent dans une niche, d’autres se veulent plus généralistes. Une chose est sûre, elles grappillent toutes un peu de terrain à l’argent liquide.