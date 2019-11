Pari réussi pour NewB: le compteur est à 27 millions, mais la barre des 30 millions est franchie en souscription

Le projet de banque coopérative, NewB, a atteint le montant des 30 millions d'euros, nécessaire pour obtenir sa licence bancaire. Plus précisément, le compteur affiche 27 millions, mais le président Bernard Bayot a affirmé à la RTBF ce midi que l'objectif était atteint en promesse de souscription.

Le délai pour souscrire de nouvelles parts dans NewB et donc réunir ces 30 millions d'euros était fixé jusqu'à ce mercredi minuit. L'objectif est donc atteint, dans les temps. Toutefois, les responsables de NewB ont décidé de prolonger d'une semaine, jusqu'au 4 décembre, cette période de souscription à de nouvelles parts, a expliqué Bernard Bayot sur Soir Première.

En effet, en prolongeant, ceux-ci veulent s'assurer que toutes les promesses de souscription arrivent bel et bien sur le compte, d'autant qu'un arrêt technique des services de la banque BNP Paribas Fortisn conjugués aux transactions plus importantes dues au Black Friday, devraient ralentir certains virements dans les prochains jours. Ensuite, le minimum à atteindre est de 30 millions, mais il leur est offert la possibilité d'aller jusqu'à 35 millions.

La campagne pourrait prendre fin plus rapidement, si la coopérative atteint ce nouvel objectif de 35 millions d'euros.

La coopérative avait lancé sa campagne de capitalisation le 25 octobre, avec pour objectif de réunir 30 millions d'euros d'ici à ce mercredi 27 novembre, "condition sine qua non et probablement la dernière pour obtenir une décision favorable de la Banque centrale européenne (BCE) quant à la demande d'agrément bancaire", avait annoncé le président Bernard Bayot.

Il a fallu 10 jours à NewB pour réunir son premier million d'euros, mais les versement se sont accélérés fortement ces derniers jours pour atteindre le rythme de plusieurs millions d'euros par jour.

Alors que NewB comptait à l'aube de sa levée de fonds quelque 52.500 coopérateurs et 155 organisations membres, la coopérative "a pu attirer un nombre significatif de nouveaux coopérateurs", s'est réjoui le CEO, qui se dit "très, très heureux".

Plus de 55.000 personnes ont répondu à l'appel, précise Tom Olinger qui y voit un "vrai succès populaire, notamment chez les jeunes. L'âge le plus représenté est de 29 ans."

Il reste cependant des étapes à franchir pour que naisse cette nouvelle banque, dont le feu vert de la Banque Centrale Européenne.

Une première depuis 50 ans

Si NewB parvient à transformer l'essai et à obtenir l'agrément de la BCE -la réception de la décision de la BCE est attendue au plus tard le 15 mars 2020-, ce serait la première fois depuis plus de 50 ans qu'une banque est créée à partir de rien, "from scratch", en Belgique, souligne Bernard Bayot.

Le contexte n'est pourtant pas très porteur à la création d'une nouvelle banque alors que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et que les nouvelles technologies et les fintech chamboulent l'ensemble du secteur financier.

NewB a promis que ses activités bancaires seront "éthiques, transparentes et 100% tournées vers la transition énergétique" avec des crédits qui seront entièrement consacrés à la mobilité douce, à la performance énergétique des bâtiments et à la petite production d'énergie renouvelable.

Si NewB devient une banque, la commercialisation des comptes d'épargne pour les particuliers et les professionnels débuterait en mai 2020, de même que celle des crédits à tempérament, la commercialisation de cartes de débit étant annoncée pour 2020 et la commercialisation de crédits professionnels en janvier 2021.

Les comptes d'épargne de NewB seraient des comptes d'épargne non-réglementés, ce qui permettrait de descendre sous le minimum légal de 0,11% et de leur appliquer un taux d'intérêt de 0%. Il ne serait pas possible à partie d'un compte d'épargne NewB d'effectuer un versement vers une autre banque, une restriction qui ne sera en revanche pas d'application à partir d'un compte courant.