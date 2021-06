Parc automobile : légère augmentation des immatriculations de voitures neuves en mai

Les immatriculations de voitures neuves ont enregistré en mai une progression de 0,2% par rapport aux résultats constatés l’an dernier à la même époque. Au cumul des cinq premiers mois, les enregistrements de l’exercice 2021 figurent en hausse de 14,2% avec 191.265 unités immatriculées contre 167.464 en 2020, annonce mardi la fédération du secteur Febiac. 34.836 nouvelles voitures ont été immatriculées en mai.

"Néanmoins, ces résultats tant mensuels que cumulés demeurent bien en deçà de ceux constatés en 2019 avant la pandémie de Covid-19 (recul mensuel de 31,8% et repli cumulé de 26,6%). Ces résultats illustrent à la fois une baisse du marché ainsi que les difficultés de production liées aux soucis d’approvisionnement en pièces détachées", explique Febiac.

Le segment des véhicules utilitaires légers neufs a enregistré en mai une amélioration de 4,7% de ses immatriculations par rapport à cette même période en 2020 (6021 unités).

Le marché des deux-roues motorisés neufs enregistre pour sa part en mai une progression de ses immatriculations (+9%), ce qui lui permet d’annoncer un résultat cumulé en hausse de +32,8%, avec 12.466 unités écoulées en 2021. "Le marché de la moto semble donc poursuivre sa croissance face à 2020, mais il n’est pas encore revenu à son niveau de 2019 (-2%), qui demeure la période de comparaison plus pertinente, et ce principalement suite aux problèmes de livraisons rencontrés par plusieurs marques et modèles", souligne Febiac.