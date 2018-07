Par nécessité ou pour rester actif: des milliers de retraités continuent à travailler

Le nombre d’indépendants pensionnés qui continuent à être actifs n’a jamais été aussi élevé. Ils sont presque 100.000 à avoir atteint l’âge de 65 ans et à continuer d’exercer un métier sous statut d’indépendant. Ils sont de plus en plus nombreux à démarrer, ou à redémarrer, une activité une fois à la retraite dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, la construction, le commerce de détail et la consultance.

Aujourd’hui, un indépendant sur dix est plus âgé que l’âge de la pension. Pour le groupe de services en ressources humaines Acerta, qui a analysé les chiffres nationaux, c’est une évolution de la société. Nous sommes en meilleure santé à 65 ans qu’auparavant et le souhait de rester actif est de plus en plus présent. Vito Larosa en est un bon exemple. Retraité ddepuis trois ans, il vient de lancer il y a deux mois un restaurant en plein centre de Charleroi.

"Arrondir les fins de mois"

"J’adore mes enfants et mes petits-enfants, mais ce n’est pas suffisant, explique-t-il. Je m’apercevais que je commençais à tourner en rond, à être sédentaire, à regarder la télé. Depuis, je me sens mieux, je n’ai plus de bobos, je n’ai plus rien. J’ai la fatigue physique bien sûr, mais je me sens beaucoup mieux. Et en même temps, ça permet d’arrondir les fins de mois."

Vito estime qu'il devient difficile de vivre uniquement avec le montant de sa pension. "Entre 1400 et 1500 euros par mois, c’est un peu juste. Maintenant ça va mieux, grâce à mon travail."

L’aspect financier a son importance aussi pour ces indépendants pensionnés qui continuent à travailler. Même si leur situation a été un peu améliorée ces dernières années, leur pension légale reste plus basse que pour les autres régimes. La préoccupation, c’est souvent plutôt le niveau de revenu que l’âge effectif de la retraite. Depuis 2015, les revenus complémentaires des retraités ont été libéralisés.

Consultant, agriculteur, médecin...

Selon Renaud Francart, conseiller au service d’étude de l’UCM, "auparavant, celui qui voulait encore rester actif en bénéficiant de sa pension devait toujours faire attention de ne pas arriver au-delà de la limite autorisée. Et si jamais il la dépassait, on pouvait revoir sa situation et donc demander qu’il rembourse une partie des pensions payées. C’était évidemment une situation très regrettable à ce moment-là. Et économiquement ça n’avait pas de sens non plus d’aller empêcher une personne qui atteint l’âge de la pension de faire encore vivre un commerce ou une autre activité et de rapporter des revenus à l’État en impôts et en cotisations sociales".

Aujourd’hui, il n’y a plus de plafond de revenus à partir de 65 ans. Ça en encourage donc sans doute beaucoup à continuer à travailler et même à travailler plus. Des anciens salariés continuent à faire valoir leur expertise, mais avec le statut d’indépendant, dans la consultance par exemple.

Mais les secteurs classiques restent la construction, le commerce de détail et les professions libérales. C'est le cas des médecins qui continuent à voir quelques patients de temps en temps. Le phénomène est encore plus présent dans l’agriculture. C'est le secteur qui fournit la plus grande proportion de pensionnés actifs. Un agriculteur actif sur trois aujourd’hui a plus de 65 ans.