Panama Papers: mandat d'arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca

Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt international à l'encontre des deux fondateurs du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, au coeur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers révélé en 2016 par un consortium international de journalistes d'investigation, rapporte le quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung (SZ).

Les deux avocats Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, soupçonnés d'aide massive à l'évasion fiscale et d'association de malfaiteurs, sont désormais susceptibles d'être arrêtés s'ils tentent d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, rapporte tard lundi le journal, en pointe dans le dossier Panama Papers, et qui s'est associé pour cet article aux groupes audiovisuels régionaux NDR et WDR.

Les deux hommes, détenteurs de passeports panaméens, se trouveraient actuellement dans ce pays qui n'extrade pas ses ressortissants, note le SZ. Les enquêteurs espèrent toutefois que Mossack, qui a de la famille en Allemagne, se livrera de lui-même pour négocier une peine réduite et échapper à des poursuites parallèles aux Etats-Unis.

Le scandale des "Panama papers" avait éclaté le 3 avril 2016 avec la fuite de 11,5 millions d'archives digitales du cabinet Mossack Fonseca, des documents sensibles analysés par le consortium d'investigation ICIJ qui ont provoqué une onde de choc mondiale, entraînant notamment la démission du Premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Selon l'exploitation par plusieurs médias des Panama Papers, dont les belges Le Soir, Knack et De Tijd, ceux-ci ont permis la mise au jour d'un vaste système d'évasion fiscale transitant par des sociétés-écrans, dans lequel plusieurs centaines de banques ont aidé leurs clients, y compris en Belgique.

Au moins 150 enquêtes ont été ouvertes dans 79 pays pour contrôler de possibles situations d'évasion fiscale ou de blanchiment d'argent, selon le Centre américain d'intégrité publique.

Le cabinet Mossack Fonseca a annoncé en 2018 la cessation de ses activités en raison des "dommages irréparables" infligés à sa réputation. Le Panama pour sa part bataille pour être retiré de plusieurs listes noires de paradis fiscaux.