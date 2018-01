Paiements par carte: "Le consommateur belge moins bien protégé que les autres Européens"

Normalement depuis le samedi 13 janvier, les surcharges en cas de paiement par carte, pour l'achat de billets d'avion par exemple, auraient dû être interdits.

Interrogée dans l'émission Matin Première, Julie Frère de Tests-Achats explique qu'"une directive européenne, qui devait être transposée normalement samedi, va interdire ce genre de surcharge. Malheureusement la Belgique est un très mauvais élève parce que la directive n'a toujours pas été transposée dans le droit belge. Et c'est vraiment regrettable parce qu'il y a plusieurs dispositions dans cette directive, notamment l'interdiction des surcharges qui aurait dû être appliquée, donc le consommateur belge est moins bien protégé que les autres consommateurs européens, par exemple les Français. Donc Tests-Achats appelle vraiment le gouvernement et les parlementaires à se remettre rapidement des fêtes de fin d'année, et à faire en sorte que le consommateur belge soit aussi bien protégé que ses compatriotes européens".