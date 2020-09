Ouvre-porte sans contact, porte-masques, bracelet pour gel : le petit business du coronavirus

Un presse-bouton d'ascenseur sans contact. - © TDL

Le masque accessoire de mode Le masque est une obligation dans les transports en commun, dans les commerces, les espaces clos, partout en rue dans certaines villes… Mais avant cette obligation, au moment où l’utilité du port du masque faisait débat, son "business" était déjà une réalité. Réservé jusqu’à il y a peu aux professionnels de la santé ou aux professionnels du bâtiment dans le cadre d’un chantier, le masque devient désormais un accessoire de la vie quotidienne. Et il doit pouvoir être personnalisé, à la mode, soit dans ses motifs, soit au travers de marques ou de logo d’institutions. Ici aussi, il est question de commercialisation, de petits ou de gros sous.

Quand les masques deviennent un accessoire de mode - JT 19h30 - 03/05/2020 D'ici quelques années, quand on repensera à la crise de coronavirus, on aura sans doute une image en tête : celle de nos visages masqués. Le masque qui devient déjà un accessoire de mode. Certains l'aiment sobre, d'autres bariolé. Les modeux et les modeuses l'assortissent carrément à leur tenue du jour.

Le portefeuille ou étui pour masques Avec l’obligation du port du masque, il faut avoir des masques sur soi, parfois en quantité surtout quand il s’agit de le remplacer toutes les trois à quatre heures. Mais comme le préconisent les experts en santé publique, l’idéal serait de ne pas les manipuler ou de toucher la face pour éviter la propagation du coronavirus. L’invention pour éviter cela, c’est le portefeuille pour masques (appelé aussi wallet ou mask case). L’idée, c’est de ranger ses masques avant utilisation dans une pochette dont le prix tourne autour des 10 euros. "Ces coffrets pour ranger les masques sont conçus pour garder les masques propres lorsqu’on ne les utilise pas", dit l’une de marques. On en trouve désormais sur tous les sites de ventes en ligne. Il existe également la version sans contact : un étui en plastique dans lequel est rangé le masque et qui permet de le poser sur le visage sans le toucher. Les prix varient en fonction de la qualité du plastique de la pochette mais dépassent rarement plus de 10 euros.

Le support de masque Le support de masque est une sorte de coque qui vient se placer entre le visage et le masque. Objectif : "Ces supports de masque 3D confortables permettent de porter le masque créant plus d’espace pour la respiration", dit l’une des annonces vue sur Internet. Les autres avantages seraient de ne plus avoir de lunettes embuées, de réduire la fréquence de contact entre le masque et le visage, de ne pas abîmer le maquillage… Prix : entre 3 et 5 euros pour les deux coques.

Le bracelet pour transporter son gel Ici aussi, les versions sont nombreuses. L’idée est toute simple : un bracelet en plastique souple comprenant une petite poche que l’on va remplir d’une quantité de désinfectant. Au travail, lors d’une sortie, au restaurant, en cas de besoin, on presse sur la pompe du bracelet qui va libérer le liquide et nous permettre de nous nettoyer les mains. Fini donc de transporter un flacon entier. L’encombrement est minimal. Sur les sites de vente en ligne, les propositions sont infinies et les choix de coloris, taille, présentation très ouverts. Certains ont même l’apparence d’une montre, d’autres sont totalement étanches. Prix : entre 5 et 10 euros.

Le tunnel de désinfection En l’espace de quelques jours, au printemps dernier, trois modèles de cabines de désinfection ont vu le jour dans notre pays et ont fait l’objet d’une médiatisation. S’inspirant des exemples chinois ou turcs, ces tunnels fonctionnent de la manière suivante : une personne pénètre dans un sas dans lequel est projetée une brume. Soit à base d’eau ozonée soit à base d’un désinfectant. L’idée est de tuer le coronavirus lorsque celui-ci est présent sur du textile (un vêtement, une chaussure) ou sur le visage ou la main, avant d’avoir infecté la personne. Installés devant des commerces, ces outils sont adressés aux clients afin qu’ils pénètrent dans le magasin sans risque de contamination des rayons, des articles mis en avant ou encore des cabines d’essayage. Mais voilà, si les procédés sont brevetés par des sociétés internationales, ils n’ont pas obtenu d’autorisation en Belgique, notamment par le SPF Santé publique. A Boussu, à Anderlecht ou encore dans la Région liégeoise, ces machines ont dû être démantelées. Prix de ces machines à l’unité : 10.000 euros. Si à terme, celles-ci sont autorisées, elles feraient la fortune de leurs concepteurs.

Coronavirus : une cabine de désinfection à Anderlecht - 27/04/2020 Une cabine de désinfection a été installée à Anderlecht devant un magasin de bricolage. Une brume à base d'eau ozonée est projetée.

La lampe UV pour tuer le virus La RTBF vous en a parlé au début de la pandémie : plusieurs sociétés mettent en vente sur Internet une lampe censée désinfecter les surfaces. La technologie utilisée est celle de la lumière UVC. "En quelques secondes, cette lumière germicide élimine pratiquement tous les micro-organismes (comme les bactéries et les virus) de pratiquement toutes les surfaces de votre maison, sans produits chimiques ou en vous obligeant à toucher des surfaces contaminées", disent les fabricants du produit. Taux d’efficacité selon eux : 99% ! La panoplie vendue permettrait de stériliser aussi bien un smartphone, des clés, un masque qu’une pièce en irradiant l’environnement. Prix d’une lampe de désinfection : 89,90 euros ! Le boîtier pour objets est en vente à 30 euros. Mais pour les spécialistes contactés, le verdict est sans appel : ces dispositifs sont tous plus ou moins inefficaces. Et si jamais certains d’entre eux étaient vraiment efficaces, ils seraient dans ce cas dangereux pour la santé en raison de l’exposition aux ultraviolets, nocifs pour les yeux et la peau.