Ouvre-portes sans contact, cabines de désinfection, lampes UV, masques : le petit business du coronavirus

A chaque grand événement ou à chaque crise, ses opportunités économiques. L’épidémie de coronavirus n’échappe pas à la règle. Les businessmen et women ne manquent pas d’inspirations.

L’entrepreneuriat n’a peut-être jamais été aussi créatif qu’en cette période d’incertitudes et de stress. Plus de quatre milliards d’individus dans le monde ont été ou sont confinés actuellement. De nouveaux besoins ont vu le jour, de nouvelles offres sont apparues. Petit tour d’horizon de ces produits et autres gadgets dont beaucoup ignoraient l’existence avant le coronavirus.

L’ouvre-porte et presse-bouton antibactérien

Mis en avant sur les réseaux sociaux, le porte-clés No Touch fait partie de ces petites innovations qui feront le bonheur des hypocondriaques. Le principe, explique la société française TDL (spécialisée à la base dans les coques de smartphones) qui a lancé le No Touch il y a quelques jours : "Une pièce de laiton faite pour ouvrir les portes et appuyer sur les boutons sans les toucher directement." But : éviter les microbes mais aussi le coronavirus et la propagation dans l’espace public.

Pourquoi du laiton ? Parce qu’il est naturellement antimicrobien dit TDL qui cite… Wikipedia. "Le laiton est également un matériau durable et recyclable. C’est la meilleure solution que nous ayons trouvée pour construire notre porte-clés." Prix : 25 euros le porte-clés !