Ouverture du premier hôtel NH Collection du Benelux à Bruxelles

Le premier hôtel NH Collection du groupe hôtelier espagnol NH Hotel Group au Benelux a été officiellement inauguré jeudi soir à Bruxelles, en présence de l'ambassadeur d'Espagne en Belgique, Ignacio Matellanes Martinez, et de l'échevin bruxellois du Tourisme, Philippe Close. Les 241 chambres et les différents espaces de l'ex-NH Atlanta Brussels du boulevard Adolphe Max ont été rénovés de fond en comble pour un investissement de quelque 4 millions d'euros.

Quarante-sept hôtels du groupe à travers le monde sont à présent labellisés NH Collection, le haut de gamme de la marque. Trois hôtels du groupe le seront prochainement à Amsterdam, tandis que le NH Brussels du Grand Sablon deviendra en 2017 le second NH Collection de Bruxelles, après d'importants travaux de rénovation qui débuteront l'an prochain. Suivant un plan d'investissements sur cinq ans, le groupe hôtelier passera d'une vingtaine de NH Collection en 2014 (vingt-cinq cette année) à septante en 2017.

Selon Alain Bouchat, directeur du NH Collection Brussels Centre, l'ouverture du NH Collection bruxellois a permis d'augmenter le personnel de 10%, portant l'effectif à 65 personnes pour l'hôtel proprement dit. A côté de cela, 25 personnes sont employées par la centrale de réservation et les services administratifs pour la Belgique, logés dans le même bâtiment.

NH Hotel Group compte 11 hôtels en Belgique, dont sept à Bruxelles, deux à Gand, un à Bruges et un à Malines. Il cherche actuellement à s'implanter à Anvers. Au niveau mondial, NH Hotel Group exploite près de 400 hôtels répartis dans 29 pays, en Europe, en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud. La chaîne hôtelière emploie plus de 20.000 personnes et accueille annuellement 16 millions de clients.