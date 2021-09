Où trouver du cash en Belgique ? Découvrez les distributeurs de billets et les banques les plus proches de chez vous

Trouver du cash en Belgique n’est pas une mince affaire. Depuis plusieurs années, le nombre de distributeurs de billets diminue dans notre pays. Et cette baisse a été fortement accélérée avec le confinement et la crise sanitaire. Entre 2015 et 2020, 1/4 des distributeurs ont été supprimés.

D’après Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, notre territoire comptait un peu plus de 6400 distributeurs en 2020. Mais ce chiffre devrait continuer à diminuer dans les années à venir