Où se trouveront les futurs distributeurs de billets Bancontact ? Découvrez-le sur notre carte interactive

Les six premiers distributeurs neutres "Bancontact" de l’alliance Batopin, qui regroupe les quatre banques les plus importantes du pays (BNP Paribas Fortis, Belfius, ING Belgique et KBC), ont été activés aujourd’hui.

Les premiers d’une série puisqu’au total, Batopin ouvrira environ 700 "points cash" dans le pays. L’objectif: permettre à 95% des Belges d’avoir accès à un distributeur à moins de 5 kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail.

À l’heure actuelle, seuls les 146 premiers emplacements ont été dévoilés par l’entreprise, comme vous pouvez le découvrir sur la carte ci-dessous.