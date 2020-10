Orange va lancer son offre "internet only"

Orange lancera "dans les prochains jours" son offre "internet only", a annoncé vendredi Xavier Pichon, le CEO de l'opérateur télécom, en marge de la publication des résultats financiers. Il espère de la sorte pouvoir augmenter la part de marché de l'entreprise sur le marché du fixe.

Cela fait plusieurs mois, si pas années, qu'Orange souhaitait lancer un tel abonnement proposant uniquement une connexion à internet. Une offre "qui correspond aux besoins du marché", en particulier pour les jeunes qui consomment surtout des vidéos en ligne via le streaming et pour lesquels un abonnement à la télévision n'est plus nécessaire, et pour laquelle "il y a une véritable demande", selon l'opérateur. Orange bloquait jusqu'à présent le lancement de son produit car il n'aurait pas été rentable en raison des tarifs de gros appliqués pour l'accès au câble par Telenet, Brutélé et Voo, dont elle loue les infrastructures. Un long processus de régulation ayant abouti en mai dernier les a globalement fait baisser depuis le 1er juillet dernier.

Le patron d'alors de l'opérateur, Michaël Trabbia, pas vraiment satisfait, avait cependant critiqué ces tarifs de gros, qui restaient "significativement supérieurs à des 'coûts équitables'". Il avait alors prévenu que cette décision aurait "nécessairement" des conséquences pour le consommateur. Son successeur Xavier Pichon a toutefois assuré vendredi que l'entreprise "n'avait pas à l'esprit d'augmentation de prix pour le moment".

Quant au prix de l'offre internet only, le CEO n'a pas souhaité donner de détails, ni dire si Orange serait le moins cher sur le marché. Chez Telenet, un tel abonnement de base coûte 28,31 euros par mois, pour 27,5 euros chez Proximus.