Optima: la vente publique des voitures de luxe de Jeroen Piqueur a rapporté 275.000 euros

La vente publique de la Rolls-Royce, de l'Aston Martin oldtimer et d'une voiturette de golf appartenant à l'ancien patron d'Optima Bank a rapporté jeudi quelque 275.000 euros, indique le site de vente Jorisco qui avait été mandaté par les huissiers de justice. A elle seule, l'Aston Martin DB2 de 1957 a rapporté 216.000 euros.

Optima Bank avait été déclarée en faillite le 15 juin 2016 par le tribunal du commerce de Gand. Jeroen Piqueur est visé par une enquête judiciaire concernant des détournements présumés d'actifs, du blanchiment d'argent ou encore des infractions à la loi bancaire.

La plus grande partie de ses actifs avait déjà été saisie et vendue pour rembourser les dettes, dont notamment des biens immobiliers et un yacht de luxe.

La vente publique des voitures de luxe a eu lieu jeudi. L'offre la plus élevée a été émise sur l'Aston Martin DB2 à 216.000 euros, sur une offre d'ouverture à 80.000 euros. La Rolls-Royce Phantom a atteint 57.750 euros et la voiturette de golf électrique avec le logo du tournoi Optima Open est partie à 4.800 euros.

L'enchère est maintenant terminée, mais la livraison des voitures n'aura lieu qu'après le paiement définitif.