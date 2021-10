Opinion défavorable de la Cour des comptes européenne sur les dépenses de 2020

Trop d'erreurs et d'irrégularités dans les dépenses de l'Union européenne en 2020 : tel est le verdict de la Cour des comptes européenne dans son rapport annuel publié mardi. Pour la deuxième année consécutive, les auditeurs de l'institution émettent une "opinion défavorable" sur ces dépenses tandis que les comptes sont jugés fiables et les recettes "légales, régulières et exemptes d'erreur significative".

Cette "opinion défavorable" signifie non seulement que des erreurs ont été identifiées mais qu'en outre, elles sont dues à des "problèmes largement répandus", explique la Cour des comptes européenne. Une erreur correspond à une dépense qui n'aurait pas dû être financée par le budget de l'UE.

En 2020, l'UE a dépensé 173,3 milliards d'euros, soit 1,1% du revenu national brut combiné de ses États membres et du Royaume-Uni. Les recettes se sont quant à elles élevées à 174,3 milliards d'euros, provenant majoritairement des États membres.

Le niveau global des irrégularités dans les dépenses de l'Union se situait en 2020 à 2,7%, comme en 2019. Plus de la moitié (59%) des dépenses contrôlées par la Cour des comptes européenne étaient considérées comme à haut risque, une proportion en hausse par rapport à l'année précédente (53%). Or, ces dépenses sont sujettes à davantage de risques d'erreurs car régies par des règles et critères d'éligibilité plus complexes. Pour ce type de dépenses, le niveau d'erreur se situait ainsi à 4,0% en 2020.

Parmi les dépenses à haut risque, les erreurs les plus fréquentes étaient notamment des dépenses inéligibles selon les règles européennes, des coûts inéligibles comme des frais de personnel, le non-respect des règles sur les marchés publics...