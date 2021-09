Opérateurs et entreprises avancent leur plan pour doubler le fret ferroviaire

Une vingtaine d'organisations (dont Infrabel et des fédérations sectorielles et patronales) ont présenté mardi leur "Rail roadmap 2030", soit leur plan permettant de doubler le fret ferroviaire à cet horizon. Face aux défis climatiques, économiques et sociaux, "la multimodalité doit devenir une réalité", a plaidé l'administrateur délégué de la Fédération des Entreprises de Belgique, Pieter Timmermans.

Le fret ferroviaire représente actuellement environ 10% du transport de marchandises en Belgique, pour 73% par routes. Les défis sont donc nombreux pour atteindre l'objectif. Le transport par rail doit devenir plus rapide et plus compétitif, estiment les parties prenantes. Cela passera notamment par des investissements dans le gestionnaire du réseau Infrabel.