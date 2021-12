Omicron : Google et Lenovo sur la liste des absents du salon de la tech de Las Vegas

Google, Lenovo et d’autres grands noms de la technologie ont à leur tour annoncé jeudi qu’ils annulaient leur présence au salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, s’ajoutant à la liste des absents effrayés par la flambée du variant Omicron.

Le géant de la Silicon Valley et le fabricant chinois d’ordinateurs ont dû se résoudre à éviter d’exposer leurs employés et les visiteurs de leurs stands à une éventuelle contamination au coronavirus.

"Après avoir mûrement réfléchi, nous avons décidé de nous abstenir de toute présence parmi les exposants du CES 2022", a déclaré un porte-parole de Google.

Lenovo a de son côté annoncé sur Twitter qu’il "suspendait toute activité" sur le site du salon de Las Vegas, tandis que le fabricant de microprocesseurs américain Intel a fait savoir qu’il se contenterait de faire ses présentations de manière virtuelle au CES.

Le salon annuel le plus connu de l’électronique grand public est pour l’instant maintenu du 5 au 8 janvier. Il doit toujours être précédé par deux journées réservées aux médias.

Mais mardi, des entreprises telles que la société mère de Facebook, Meta, ainsi qu’Amazon, T-Mobile et Twitter, s’étaient déjà retirées de l’événement. Les principaux médias spécialisés, notamment CNET, The Verge et TechCrunch ont également décidé de ne pas envoyer de reporters, suscitant le doute sur la tenue effective du salon face à la propagation fulgurante du nouveau variant aux Etats-Unis.