Nouvelles mesures Covid en Belgique: le nouveau registre des télétravailleurs est attendu pour le mardi 23 novembre

Les entreprises devront de nouveau remplir un registre pour signaler à l'ONSS la proportion de travailleurs qui ne peuvent télétravailler. Il se trouvera sur le site de la sécurité sociale ce mardi 23 novembre au plus tard, rapporte vendredi L'Echo.

À partir de lundi prochain, le télétravail redeviendra obligatoire dans le secteur privé et les administrations publiques, mais pas totalement, selon la décision du Comité de concertation (Codeco) rendue mercredi. Un jour de présence par semaine et par membre du personnel sera permis. Et deux jours par travailleur à partir du 13 décembre. Cette mesure ne s'applique pas si la nature de la fonction ou la continuité des activités ne le permet pas, rappelle le quotidien.

Lire aussi: Télétravail obligatoire : quels sont les droits du télétravailleur ?

Des contrôles sont prévus pour surveiller le respect de cette règle, qui doit aider à réduire le nombre de contacts sur le lieu de travail, mais aussi dans les transports en commun. Un registre mensuel électronique devra donc être tenu par les entreprises. Il se trouvera sur le site de la sécurité sociale le 23 novembre au plus tard.