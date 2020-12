Nouvelle variante du coronavirus: des tests pour les routiers britanniques envisagés pour la reprise du trafic

Le gouvernement britannique a indiqué mardi envisager des tests pour les routiers dans les discussions avec les autorités françaises pour permettre une reprise du trafic de marchandises, interrompu en raison de la propagation d'une variante du coronavirus.

Un dépistage dans les ports "fait absolument partie de la discussion", "nous envisageons tout", a déclaré mardi matin la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, sur la chaîne Sky News.

Après la décision prise dimanche soir par la France de suspendre pour 48 heures toutes les arrivées en provenance du Royaume-Uni - particulièrement touché par une souche plus contagieuse du coronavirus, qui a entraîné un troisième confinement pour Londres et certaines parties du sud-est de l'Angleterre - les discussions entre Paris et Londres doivent se poursuivre mardi pour permettre une reprise du trafic.

"Nous sommes en discussion avec nos homologues français", "nous trouverons une solution", a assuré la ministre de l'Intérieur.

650 camions bloqués

Selon elle, quelque 650 camions sont actuellement bloqués sur l'autoroute menant de Londres au port de Douvres, le principal port transmanche fermé au trafic sortant depuis dimanche soir. Plus de 800 poids lourds de plus sont stationnés sur un ancien aéroport voisin.

Lors d'une conférence de presse lundi en fin de journée, le Premier ministre britannique Boris Johnson a précisé avoir discuté de la situation avec le président français Emmanuel Macron qui, selon lui, a dit vouloir "régler la situation dans les prochaines heures".

Le chef du gouvernement, critiqué pour sa gestion de la pandémie qui a fait près de 68.000 morts, l'un des plus lourds bilans en Europe, a soutenu que les risques de transmission par les chauffeurs routiers sont "vraiment très faibles".

Selon les estimations du Royaume-Uni transmises à l'Organisation mondiale de la Santé, la transmission de cette nouvelle variante serait 40% à 70% plus importante. Les scientifiques britanniques qui conseillent le gouvernement britannique observent quant à eux une plus forte transmission chez les enfants par rapport aux autres souches et travaillent sur cette hypothèse pour expliquer sa forte propagation.