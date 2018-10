Nouvelle vague de fraude à la carte bancaire à Bruxelles: voici comment l'éviter

A Bruxelles, la police de la zone Montgomery constate le retour d’une forme de fraude à la carte bancaire, "le card trapping". Les auteurs s'emparent par ruse de la carte de banque de leur victime et effectuent ensuite des transactions bancaires sur le compte de cette dernière. La police a ouvert une enquête.

Impossible de communiquer le nombre de victimes, mais la fraude est de plus en plus fréquente sur le territoire de la zone de police. C'est un modus operandi qui mobilise plusieurs auteurs, comme l'explique Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone Montgomery:" Pendant que la victime fait des opérations sur un terminal bancaire, il y a, à côté, sur le terminal voisin, un des auteurs, qui regarde et enregistre le code. Au préalable, ils ont placé un collet dans l'appareil pour que la carte se bloque. Constatant que la carte est bloquée, la victime quitte l'agence puisque souvent, la plupart des cas de fraude ont été constatés en dehors des heures d'ouverture de la banque. L'auteur en profite alors pour récupérer la carte et utiliser abusivement cette carte".

La police a également constaté que les auteurs de cette fraude enlèvent le cache de discrétion qui empêche généralement de lire le code de la carte mais aussi les autocollants cardstop.

Comment éviter la fraude? Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, la Fédération belge du secteur financier rappelle : "Ce qui est toujours important, dans toutes opérations de paiement aux magasins avec un distributeur ou avec un terminal de paiement, c’est de cacher son code. Le code c’est la signature électronique, c’est la clef qui donne accès à vos comptes. Donc, si l'on a pris la précaution de cacher son code, il ne peut rien arriver même si l’on dérobe la carte. Si malgré tout la carte est restée bloquée dans le distributeur, ce qui est essentiel c’est d’appeler Card stop qui va permettre de stopper la carte et d'empêcher les retraits ou des paiements derrière votre dos".

L'idéal, c'est donc de l'enregistrer dans son répertoire.

La police de la zone Montgomery a arrêté trois personnes soupçonnées de cardtrapping.