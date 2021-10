Nouvelle réunion du FMI dimanche, au sujet de la directrice générale Kristalina Georgieva

Le conseil d’administration du FMI doit rencontrer dimanche des représentants du cabinet d’avocats WilmerHale, responsable d’une enquête ayant mis en cause la directrice générale de l’institution, Kristalina Georgieva, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

Le conseil souhaite en effet obtenir des précisions sur cette enquête, "avec l’idée de parvenir à une conclusion très bientôt" sur le maintien ou non de Kristalina Georgieva à sa tête, avait indiqué vendredi un porte-parole du Fonds monétaire international (FMI).

Le conseil d’administration s’est déjà réuni à trois reprises cette semaine, mercredi, vendredi puis samedi, pour évoquer la situation de sa directrice générale, accusée d’avoir manipulé des données d’un rapport en faveur de la Chine quand elle était directrice générale de la Banque mondiale.

Kristalina Georgieva, 68 ans, est sur la sellette depuis la publication, mi-septembre, des conclusions d’une enquête du cabinet d’avocats WilmerHale, menée à la demande du comité d’éthique de la Banque Mondiale.

La principale intéressée nie en bloc

Cette enquête a pointé des irrégularités dans la rédaction des éditions 2018 et 2020 du rapport "Doing Business" de la Banque Mondiale. Et ses auteurs ont accusé Kristalina Georgieva d’avoir fait pression sur ses équipes quand elle était directrice générale de la Banque mondiale pour que la Chine obtienne un classement plus favorable.

Kristalina Georgieva, d’origine bulgare et économiste de formation, nie en bloc les faits reprochés.