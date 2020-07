Nouvelle levée de fonds pour les vélos électriques Cowboy : 23 millions d'euros rassemblés

Avec les 10 millions d’euros récoltés fin 2018, et les 4,5 millions il y a quelques mois via crowdfunding, l’entreprise belge a levé un total de plus de 35 millions. Reste maintenant à les rentabiliser.

La crise du covid-19 aura été plutôt profitable aux vendeurs de vélos électriques en général, et à Cowboy en particulier. Lors des mois de mai et juin, la jeune entreprise belge a triplé son chiffre d’affaires par rapport aux premiers mois de 2020. L’occasion pour des investisseurs de renommée internationale d’investir dans les vélos connectés, parmi lesquels la famille italienne Agnelli, à la tête notamment de la Juventus de Turin, ou encore des marques de voitures de luxe Maserati et Ferrari.

“Je pense que nous sommes arrivés au bon moment pour eux”, se félicite Tanguy Goretti, cofondateur de Cowboy. “Cowboy était la boîte parfaite pour ces investisseurs afin de surfer sur cette vague de vélos électriques, qui deviennent maintenant une solution évidente pour les villes d’Europe”. Avec ses quatre autres nouveaux partenaires (Index Ventures, Isomer Capital et Future Positive Capital), Cowboy rassemble ainsi 23 millions d’euros, qui serviront notamment à engager une trentaine de nouveaux employés, parmi lesquels des ingénieurs et des spécialistes en marketing.

Rentable, Cowboy ?

Interrogé sur le chiffre d’affaires de l’entreprise après 3 ans, Tanguy Goretti préfère toutefois ne pas s’exprimer, à l’exception du boom post-confinement. Ce que l’on sait en tout cas, c’est que Cowboy a perdu 3 millions d’euros en 2018. Un trou largement comblé par les récents ajouts de la famille Agnelli et consorts donc.

Rappelons aussi que, à la tête de Cowboy, on retrouve deux des anciens leaders et un ancien collaborateur d’une autre start-up sur deux roues : Take Eat Easy. L’entreprise de livraison de repas avait fait faillite en 2016, laissant tout de même plus de 400.000 euros de salaires impayés à ses coursiers et jusqu’à 20.000 euros pour certains restaurateurs d’après SMart, qui fournissait les contrats d’un bon nombre desdits coursiers.

“Pour ce genre de boîte, soit cela marche très bien, soit on perd à peu près tout”

“Dans ce monde de start-up ou de scale-up, on mesure le succès aux capitaux levés, mais il s’agit là d’un succès à court terme” explique Georges Hübner, professeur de finances à l’Université de Liège. “Sur le long terme, il est nécessaire que ces capitaux soient productifs et que l’entreprise soit rentable. Cela arrive de temps en temps, parfois cela n’arrive pas. C’est donc une grosse responsabilité qui pèse sur les épaules des patrons. Mais il est très heureux qu’on ait ce genre d’entrepreneurs, car les succès d’aujourd’hui sont les risques d’hier. Fondamentalement, c’est un jeu binaire : soit ça marche et alors généralement ça marche très bien, soit ça ne marche pas et généralement on perd à peu près tout”.