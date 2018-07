Nouvelle augmentation du prix de l'essence et du diesel

Faire le plein sera une nouvelle fois un peu plus cher à partir de mercredi: le prix maximum de l'essence 95 E10 augmente en effet de 3,5 centimes d'euro par litre, celui de la 95 et de la 98 E10 de 3 centimes et celui de la 98 de 2,9 centimes. Le diesel suit également cette courbe à la hausse, avec une augmentation de 1,6 centimes.

Le prix maximum pour un litre d'essence 95 sera fixé à 1,531 euro tandis que celui de la 95 E10 sera de 1,540 euro. Il faudra débourser au maximum 1,610 euro pour un litre d'essence 98 et 1,619 pour la 98 E10. Le diesel sera quant à lui disponible à la pompe au prix maximum de 1,552 euro par litre.

Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux, précise la direction générale de l'Énergie du SPF Économie.