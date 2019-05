Norvège : une algue toxique décime les saumons d'élevage - 22/05/2019 Des millions de saumons d'élevage sont morts ces derniers jours dans le nord de la Norvège du fait de la prolifération d'une algue toxique qui n'est toujours pas sous contrôle, ont annoncé mercredi autorités et professionnels. Quelque 11.600 tonnes de saumons sont déjà morts depuis la mi-mai dans leurs enclos immergés dans des fjords de Nordland et Troms, selon les dernières estimations de la Direction norvégienne de la pêche. Cela représente plusieurs millions de poissons, chaque saumon pesant à la saison entre 700 grammes et 5,5 kilos, et un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de couronnes (dizaines de millions d'euros) pour les aquaculteurs. Les stocks sont décimés par des algues de la famille des haptophytes, un phytoplancton commun dans les eaux norvégiennes mais qui peut, dans certaines conditions, proliférer et asphyxier le poisson dans ses cages. Elisabeth Balteskard, co-propriétaire de Northern Lights Salmon explique que les saumons nageaient calmement dans le parc, comme d'habitude, les poissons ont commencé à nager dans toutes les directions. À ce moment-là, le poisson a commencé à couler. C'est arrivé en un clin d'œil, c'était incroyable, la quantité de poisson qui coulait"