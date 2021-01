Norvège : premier pays au monde à dépasser les 50% de voitures électriques vendues

La Norvège est devenue en 2020 le premier pays au monde où les voitures électriques ont représenté plus de 50% des nouvelles immatriculations annuelles, selon les chiffres d'un organisme spécialisé publiés mardi.

Selon le Conseil d'information sur le trafic routier (OFV), les véhicules électriques ont eu une part de marché de 54,3% l'an dernier contre 42,4% un an plus tôt. Les quatre modèles neufs les plus vendus dans le pays nordique - Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 et Nissan Leaf - étaient tous à propulsion électrique. Le cinquième - la Golf de Volkswagen - a une version rechargeable mais les statistiques ne distinguent pas les types de motorisation.

Les ventes de voitures électriques pour décembre ont battu un nouveau record mensuel, à 66,7%, portées par l'arrivée de nouveaux modèles, montrent les chiffres de l'OFV.

Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, la Norvège est aussi une pionnière de la mobilité électrique grâce à une politique fiscale extrêmement avantageuse. Contrairement aux voitures diesel ou essence très lourdement taxées, les voitures propres y sont notamment exemptes de quasiment toute taxe, ce qui les rend compétitives à l'achat.

Le pays nordique, où l'électricité est quasi intégralement d'origine hydraulique, nourrit l'ambition que toutes ses voitures neuves soient "zéro émission" à compter de 2025.