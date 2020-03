Dans ce contexte, une information commence à fleurir : Amazon donnerait désormais la priorité aux produits médicaux de première nécessité. L’enseigne "n’expédiera que des produits de première nécessité dans les prochaines semaines", peut-on même lire ici et là. Cela veut-il dire que la livraison des autres marchandises chez les particuliers ne se fait plus ? Pas tout à fait.

En France, écrit Le Monde , "des employés se mobilisent contre des conditions de sécurité jugées insuffisantes et mal appliquées. Certains appellent à la grève, d’autres veulent exercer leur droit de retrait".

Les salariés des entrepôts, ceux des centres logistiques et des magasins, ainsi que les livreurs du géant du commerce en ligne recevront 2 dollars/livres/euros de plus par heure environ "pour que les autres puissent rester chez eux", a indiqué le groupe dans un communiqué cité par l’Agence France-Presse lundi.

Avec les fermetures de magasins en série pour cause d’épidémie de coronavirus, de nombreux consommateurs se rabattent sur le commerce en ligne. Le géant Amazon en tire largement profit. Au point de recruter à tour de bras aux Etats-Unis : 100.000 embauches pour faire face à l’afflux de commandes.

Non, Amazon ne va pas limiter ses ventes aux produits de première nécessité (enfin pas tout à fait) - © Tous droits réservés

Cette restriction s’applique en fait aux vendeurs externes qui passent par Amazon pour écouler leurs produits. Ils sont des centaines de milliers dans le monde entier à utiliser ce service. Ils envoient leur marchandise directement dans les entrepôts du géant américain. Celui-ci se charge ensuite de gérer la logistique et l’expédition du colis, moyennant une commission.

"Nous constatons une augmentation des achats en ligne et, par conséquent, certains produits tels que les produits ménagers et le matériel médical sont en rupture de stock", peut-on lire dans un mail adressé aux revendeurs et cité par Business Insider le 17 mars dernier.

L’inquiétude des vendeurs tiers et des libraires

Amazon poursuit : "Dans cette optique, nous donnons temporairement la priorité aux produits de première nécessité, aux fournitures médicales et aux autres produits très demandés qui arrivent dans nos centres de gestion des commandes, afin de pouvoir recevoir, réapprovisionner et livrer ces produits aux clients plus rapidement".

Face à la demande, les délais de livraison s’allongent. Sur le forum qui rassemble les vendeurs tiers d’Amazon, l’inquiétude est bien présente. "Je pleure devant une si grande stupidité", écrit un commerçant qui a reçu un avis négatif d’un client à cause d’une livraison jugée trop lente. Résultat : ils sont de plus en plus nombreux à fermer leur boutique virtuelle… et à s’inquiéter pour leur avenir.

Cette situation, qui concerne les Etats-Unis et l’Europe, devrait continuer jusqu’au 5 avril, écrit la BBC. Amazon expédie donc toujours des livres à ses clients. Une situation qui agace les libraires en France où ces commerces ne sont pas considérés comme essentiels et doivent donc rester fermés en cette période d’épidémie de coronavirus. La riposte s’organise et Bruno Le Maire, le ministre français de l’Economie, a ouvert la porte à un assouplissement des mesures dans les prochains jours. "J’estime que la librairie est un commerce de première nécessité. Je suis prêt à regarder cette question", a-t-il déclaré sur France Inter ce jeudi matin.

