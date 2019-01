NLMK: un bureau d'expertise indépendant étudiera les finances du site de Clabecq

Le conseil d’entreprise vient de se terminer, chez NLMK-Clabecq. Après d’âpres discussions, direction et syndicats se sont mis d’accord sur le recours à un bureau d’expertise indépendant. Objectif : faire le point sur le volet financier et économique du site de Clabecq. Les syndicats exigeaient la transparence et l’indépendance sur ce volet, comme préalable à l’examen détaillé du plan industriel... un plan qui sera finalement présenté demain midi.

Demain, rencontre avec Kris Peeters

Par ailleurs, les syndicats ont aussi eu des garanties pour la mise en œuvre de deux groupes de travail. Un groupe sécurité planchera sur les aménagements à faire sur le site afin d’éviter des accidents du travail. L’autre groupe, le groupe technique, planchera sur la fiabilité des machines, pour éviter les pannes qu’on a connues dans le passé.

Demain, après l’analyse du plan industriel, les syndicats rencontreront le ministre fédéral de l’Emploi, Kris Peeters. Rappelons que la moitié des 580 travailleurs de NLMK Clabecq risquent de perdre leur emploi. Et de nombreuses incertitudes demeurent sur l’avenir du site.