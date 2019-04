NLMK Clabecq: nouveau rejet du projet d'accord de plan social par les cadres et employés

Réunis en assemblée générale mardi matin, les cadres et employés de NLMK Clabecq ont voté sur un nouveau projet d'accord sur le plan social qui les concerne : les propositions de la direction sont une nouvelle fois rejetées. Elles avaient été négociées durant la journée de lundi par le front commun syndical SETCA-CNE et apportaient certaines améliorations à un projet précédent, déjà rejeté la semaine dernière. Le piquet de grève établi par les cadres et employés devant l'usine - les ouvriers ne sont pas directement concernés - reste donc en place, il n'est pas impossible que les actions se durcissent.

Une partie des cadres et employés de NLMK Clabecq sont en grève depuis le jeudi 4 avril, après le rejet d'une première proposition de plan social dont le contenu était estimé insuffisant par le personnel concerné.

De nouvelles discussions s'étaient ouvertes lundi entre la direction et le front commun SETCA-CNE : elles avaient duré la journée entière pour aboutir à une nouvelle version du texte, à soumettre ce mardi matin à la base. C'est ce nouveau projet sur plan social des cadres et employés qui a été rejeté. Les discussions sur le plan industriel que la direction compte mettre en oeuvre à Clabecq se poursuivent en parallèle. Ces négociations entre syndicats et direction ont lieu dans le cadre de la procédure Renault sur le licenciement collectif, après que la direction de NLMK a annoncé à la mi-janvier son intention de se séparer de 290 travailleurs sur son site de Clabecq, soit 50% de l'emploi existant sur place.