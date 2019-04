NLMK Clabecq: le front commun met la direction en demeure pour obtenir une nouvelle proposition

Après le rejet mardi d'un nouveau projet d'accord sur le plan social pour les cadres et employés, la direction de NLMK Clabecq aurait indiqué qu'elle ne veut pas aller plus loin dans les propositions. Le front commun syndical CNE-Setca a réagi par la rédaction d'une mise en demeure récapitulant les points inacceptables pour les travailleurs. Les syndicats demandent à la direction de soumettre une nouvelle proposition au plus tard pour le vendredi 12 avril.

Ce mardi, le nouveau projet d'accord négocié lundi a été rejeté en assemblée générale par les cadres et employés bien que 55% des votants aient marqué leur approbation sur le texte. En effet, comme environ 50 des 150 membres de cette catégorie de personnel pourraient partir dans le cadre de la restructuration que la direction veut mettre en œuvre, il avait été décidé dès le départ qu'un accord sur le plan social bénéficiant à ceux qui quitteront l'entreprise ne pourrait être accepté qu'avec une majorité des deux tiers. Il s'agit d'éviter que le sort des partants soit entièrement entre les mains de ceux qui restent. Cette proportion n'étant pas atteinte, le piquet de grève installé jeudi dernier devant l'usine par les employés et cadres reste donc en place à ce stade.

"La direction veut en finir"

Ce qui ne plait guère à la direction qui, selon le front commun syndical CNE-Setca, veut en finir et affirme qu'elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait proposer. Le front commun a dès lors réagi par une lettre de mise en demeure, mardi après-midi. Ce courrier indique qu'il existe une discrimination entre les avantages extra-légaux proposés aux cadres et employés et ceux qui ont été concédés aux ouvriers. Les syndicats ont mis en demeure la direction de soumettre une nouvelle proposition pour le vendredi 12 avril au plus tard, avec des avantages égaux pour les deux catégories de personnel. Et ils menacent, s'ils n'obtiennent pas satisfaction, d'invoquer le non-respect de la procédure Renault au vu du déroulement des discussions depuis la mi-janvier.

Une partie des cadres et employés de NLMK Clabecq sont en grève depuis le jeudi 4 avril, après le rejet d'une première proposition de plan social dont le contenu était estimé insuffisant par le personnel concerné. Les discussions sur le plan industriel que la direction compte mettre en oeuvre à Clabecq se poursuivent en parallèle. Ces négociations entre syndicats et direction ont lieu dans le cadre de la procédure Renault sur le licenciement collectif, après que la direction de NLMK a annoncé à la mi-janvier son intention de se séparer de 290 travailleurs sur son site de Clabecq, soit 50% de l'emploi existant sur place.