NewB: les scouts participent au projet en versant 50.000 euros

Un euro pour chacun des 50.000 scouts de la fédération sera versé dans la banque en formation NewB, indique mercredi la fédération Les Scouts.

"Aujourd'hui, nous voulons encourager la jeunesse à croire à un monde meilleur pour demain en apportant notre pierre à l'édification de l'alternative bancaire que serait NewB. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir ce projet de banque en versant 1 euro pour chacun des 50.000 scout(e)s membres de notre association", explique la fédération. "Le nouveau modèle de banque proposé par NewB implique non seulement des investissements plus durables, plus éthiques et donc davantage en cohérence avec le modèle de société porté par notre association".

NewB doit lever 30 millions d'euros d'ici le 27 novembre prochain pour devenir une banque en 2020. A huit jours de la clôture mercredi, NewB avait récolté un peu moins de 7,7 millions d'euros. Si NewB n'obtient pas son agrément bancaire, les investisseurs seront remboursés.

NewB, qui ambitionne de devenir une banque "coopérative, durable et éthique", a lancé le 25 octobre une campagne de capitalisation, avec pour objectif de lever 30 millions d'euros d'ici le 27 novembre, "condition sine qua non et probablement la dernière pour obtenir une décision favorable de la Banque centrale européenne (BCE) quant à la demande d'agrément bancaire", avait annoncé son président, Bernard Bayot.