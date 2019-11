New B : une banque durable qui pourrait voir le jour si elle lève 30 millions d'euros en un mois

Une nouvelle banque coopérative pourrait voir le jour prochainement dans le paysage belge. New B n’est pas un projet neuf, mais il vit ce qu’il espère être sa dernière ligne droite : ses initiateurs doivent lever 30 millions d’euros en un mois. Mais qu’est-ce qui différencie cette banque d’une banque traditionnelle ? Et est-ce un modèle viable ?

Pour comprendre l’origine du projet, il faut remonter en 2011. Peu après les deux grandes crises financières de 2008 et 2010, un groupe de citoyens, rassemblés autour de Bernard Bayot, se mobilise pour créer une banque différente. Mais dans quel sens ?

Pas de spéculation, et des crédits consacrés à la transition énergétique

"L’objectif est de créer une banque éthique, locale et durable, résume Bernad Bayot. Comme c’est une coopérative, il n’y a pas d’actionnaires extérieurs à rémunérer. Ce sont les utilisateurs de la banque qui seront ses actionnaires. Par local, nous entendons créer un circuit court de l’épargne, pour que les économies des Belges servent l’économie belge. Cela nous différencie donc des banques traditionnelles, qui investissent au-delà de nos frontières". Pas question donc pour New B de faire de la spéculation sur les marchés financiers.

"Enfin, il y a l’aspect durable, continue-t-il. C’est-à-dire que chaque décision, notamment dans les crédits, sera prise en fonction de deux éléments essentiels : l’aspect économique, qui reste évidemment primordial, et l’impact social et environnemental. Ce n’est que si les deux éléments sont favorables que la décision sera prise".

D’après lui, il serait unique d’avoir ces trois facteurs qui se conjuguent sur le marché belge. La banque Triodos, par exemple, se qualifie également de "durable", mais n’a pas d’agrément bancaire. Il est donc possible d’y faire appel pour des investissements ou des emprunts, mais pas d’y ouvrir des comptes et de les utiliser dans la vie quotidienne.

Une banque intéressante pour le client ?

S’interdisant la spéculation, refusant le dossard de banques d’affaires… Comment cette nouvelle banque va-t-elle s’y prendre pour faire fructifier l’argent qui sera déposé par ses futurs clients ? Bernard Bayot l’assume : "En tant que banque, nous permettrons deux choses : le dépôt d’argent par des particuliers ou entreprises/organisations, et l’octroi de crédits. C’est vrai, ce n’est pas le plus rentable. Mais c’est plus sûr. Notons qu’au niveau des crédits, nous ne ferons pas de crédits hypothécaires dans un premier temps pour des raisons de sécurité. Nous prendrons d’abord les crédits à court terme".

Bernard Bayot assure que le plan financier de New B est solide, et ce notamment grâce une sobriété dans les moyens de fonctionnement : "Prenons un exemple : la rémunération des travailleurs. Il est prévu une tension salariale de 1 à 5. L’employé en début de carrière, avec la plus petite fonction, aura au minium un cinquième du CEO de la Banque. Si on compare avec ce que gagnent les CEO des autres banques belges, la différence est énorme car eux gagnent beaucoup plus que leurs employés. Autres exemples : chez nous, pas de bonus, pas de voiture de société, etc. Avec cette sobriété, nous parvenons à avoir un modèle qui tient la route".

La dernière étape ?

La levée de fonds est présentée par Bernard Bayot comme la dernière étape avant que la banque ne voie vraiment le jour. Il est vrai que le chemin a déjà été long jusqu’ici. En 2013, la coopérative s’ouvrait au grand public, et procédait à une première levée de fonds. Le succès semblait acquis, 40.000 personnes devaient coopérateurs/trices et 10 millions d’euros étaient injectés dans le projet.

Depuis lors, les étapes administratives se sont succédé et certaines ont bien failli bloquer l’initiative. Le principal problème : obtenir une licence bancaire de la part de la Banque nationale, et de la Banque centrale européenne. Mais cette fois pourrait être la bonne. C’est en tout cas ce qu’espère Bernard Bayot : "C’est la dernière étape. Tous les morceaux du puzzle sont là. Et on a bon espoir. A présent, tous les aspects techniques sont derrière nous".

Il précise néanmoins que s’il s’avérait que la levée de fonds n’atteignait pas son objectif d’ici le 27 novembre, chaque investisseur serait totalement remboursé.