"Neutralisons la baisse des prix du pétrole, via des taxes, pour mieux en redistribuer les fruits"

Un pétrole sous la barre des zéro dollar pendant quelques heures ? Comment est-ce possible ? Quelles conséquences pour l’économie si le pétrole devait rester durablement aussi peu cher ? Ce sont les questions que l’on a posées ce mardi à Etienne de Callataÿ, chef économiste chez Orcadia Asset Management et professeur à l’UNamur.

Pour lui, tout d’abord, des prix du pétrole bas sont plutôt une bonne nouvelle, pour la relance économique d’après-crise. “Avec des prix aussi bas il y en a forcément certains qui gagnent et d’autres qui perdent… Ceux qui perdent ce sont les pays exportateurs et les actionnaires. Ceux qui gagnent ce sont notamment les ménages qui doivent faire leur plein et remplir leur cuve de mazout. Au total c’est plutôt bon pour l’économie. En effet, les pays exportateurs (l’Arabie Saoudite, par exemple) ne font pas toujours un très bon usage de leur argent et les actionnaires dépensent rarement tous leurs gains. Par contre, il est raisonnable de penser que les ménages eux, vont dépenser ce qu’ils ont économisé sur leurs pleins et que donc cela soutiendra plus sûrement la consommation et dopera la relance économique”