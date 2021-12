Neuf acquéreurs sur 10 seront attentifs aux zones inondables au moment d’acheter une habitation

Plus de neuf candidats acquéreurs wallons et bruxellois sur dix (93%) affirment qu’ils feront particulièrement attention aux zones inondables dans leur recherche de biens immobiliers, fait savoir mardi l’agence immobilière ERA sur la base des résultats d’une enquête menée auprès de 1800 Belges dont 300 Wallons et Bruxellois. Pour 85% des sondés, il s’agit même d’un critère décisif dans leur prise de décision de faire ou non une offre.