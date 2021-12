Nethys : Jacques Bughin, l’ex-directeur de McKinsey Belgique, inculpé pour la vente de Win

L’ex-directeur du cabinet de conseil en stratégie McKinsey Belgique, Jacques Bughin, a été inculpé dans le dossier Win, du nom d’une filiale de Nethys spécialisée dans le numérique et les réseaux télécoms.

Selon les informations de L’Echo de samedi, l’intéressé est poursuivi pour des préventions d’association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et détournement de fonds publics.

Jacques Bughin était devenu le consultant fétiche de l’intercommunale à l’époque de Stéphane Moreau ainsi que l’architecte des ventes finalement annulées de VOO, Win et Elicio.

Contactés, M. Bughin et son avocate n’ont pas donné suite aux sollicitations du quotidien économique et financier. Le parquet général de Liège, en charge du dossier, n’a souhaité faire aucun commentaire.

Le juge d’instruction Frédéric Frenay et les enquêteurs estimeraient qu’il y a des pièces suffisantes au dossier pour interroger la sous-valorisation de Win, une entreprise acquise par Ardentia Tech, société créée pour l’occasion par l’homme d’affaires liégeois et patron de Mithra François Fornieri, pour une somme proche de 8 millions d’euros.

Il apparaît aujourd’hui que le mode de calcul de la valorisation pose question et que Win aurait pu valoir à l’époque 28 millions d’euros. Ce dossier est le plus avancé des procédures judiciaires de la galaxie Nethys et pourrait être le premier à connaître son épilogue judiciaire.