Netflix change sa stratégie et lance un abonnement moins cher, en réponse à la "menace" Disney?

La plateforme de vidéo en streaming Netflix va tester dans quelques pays une version moins chère de son abonnement, a annoncé son CEO, Reed Hastings, dans une interview, sans toutefois préciser quels pays sont concernés.

Et ce alors que le PDG de Disney a annoncé il y a quelques jours que la plateforme de streaming du géant américain, Disney +, devrait être lancée en 2019. Avec les rachats des licences Marvel, Star Wars, et de la 21st Century Fox, Disney deviendrait un mastodonte du streaming. Les utilisateurs de Netflix ont d'ailleurs pu constater, ces derniers mois, la disparition progressives de films Disney et Pixar, ou encore de séries, comme Rick et Morty, qui passeront chez Disney +. La bataille promet donc d'être rude entre les deux firmes en 2019.

Un revirement de stratégie?

Actuellement, Netflix propose trois formules. Le prix de l'abonnement est directement proportionnel à la qualité du streaming et au nombre d'écrans qui peuvent être regardés en même temps.

L'idée ne serait pas d'abaisser le prix de la formule la moins chère mais bien de lancer un quatrième type d'abonnement. Il s'agirait d'un revirement de stratégie pour Netflix qui jusqu'ici s'était échiné à garder ses prix au minimum stables voire à les augmenter, contenus et investissements dans des productions locales ayant été les arguments principaux pour attirer davantage d'utilisateurs.