Netflix augmente ses prix en Belgique, ça s'appliquera d'abord aux nouveaux abonnés puis progressivement aux clients existants

Le service de streaming Netflix a augmenté ses prix en Belgique, dont celui de la formule la moins chère. Une première depuis son lancement en Belgique en 2014. Celui-ci passera ainsi de 7,99 à 8,99 euros. Pour les nouveaux abonnés, les prix plus élevés s'appliquent immédiatement, les clients existants suivront progressivement.

Dans le détail, l'abonnement "basique" (définition standard et maximum un écran à la fois) passera de 7,99 à 8,99 euros par mois, celui dit "standard" (HD et jusqu'à deux écrans simultanés) de 11,99 à 13,49 euros par mois, et l'abonnement "premium" (Ultra HD et quatre écrans) de 15,99 à 17,99 euros mensuels.

La dernière augmentation date de début 2020 mais, à l'époque, seuls les deux abonnements les plus chers avaient changé de prix.

Les nouveaux clients doivent payer les nouveaux tarifs immédiatement, ceux existants seront informés du changement de prix progressivement par e-mail à partir du 14 octobre. Cela peut prendre jusqu'à deux mois, en fonction de la date de facturation.

Les changements de prix reflètent les investissements dans les nouvelles séries et les nouveaux films ainsi que les améliorations apportées aux produits, justifie la société américaine. "Nous avons récemment lancé la deuxième saison de notre série originale belge "Into the Night" et d'autres nouvelles productions belges sont prévues dans un avenir proche, notamment "The Family Claus 2", "Diamonds", "Ground" et la troisième saison de "Undercover", notre coproduction avec la VRT et The People. Nous continuerons à développer et à élargir continuellement notre offre", assure Netflix.