Négociations salariales : un accord entre patrons et syndicats a été trouvé

C’est vers 5 heures 30 que le groupe des dix s’est séparé ce matin, après près de 20 heures de discussions entre patrons et syndicats autour de l’accord interprofessionnel pour 2019 et 2020. Ces négociations portaient sur de nombreux sujets : marge salariale, mobilité, salaires minimums, ou encore les heures supplémentaires.

Si certaines mesures, telles qu’une marge salariale fixée à 1,1%, n’enchante pas les syndicats, d’autres mesures plus globales permettent de s’en accommoder. Le président de la FGTB, Robert Vertenueil, souligne la complexité du texte et préfère parler d'« avant-projet d’accord ». « Il est impossible pour le moment de pouvoir dire si l’on peut le considérer comme bon ou mauvais », a-t-il commenté.

À lire aussi : Ceci n’est pas (encore) un accord interprofessionnel

« Sur les fins de carrière, deux éléments sont importants pour les travailleurs. D’une part, le maintient d’un système de combinaison entre vie privée et vie professionnelle, ce que l’on appelle le crédit-temps de fin de carrière. D’autre part, un certain nombre de règles concernant les prépensions », a souligné Marie-Hélène Ska, Secrétaire Générale de la CSC. Rouges et verts attendent de présenter le texte à leurs instances avant de se prononcer, tandis que la CGSLB défendra cet accord.

Côté patronat, on se montre également réservé : « Les discussions étaient très longues et assez difficiles, mais on devait s’y attendre, constate Bernard Gillot, président de la FEB. Depuis la grève, on a quand même eu des difficultés, mais je suis très content puisque l’on est arrivé en un jour à un accord. Il faudra encore un peu le retravailler, mais nous avons un projet d’accord que je vais soumettre au Premier ministre demain après-midi. » Même son de cloche du côté de Pieter Timemrmans, administrateur délégué : « Le but, c’était justement d’arriver à un compromis, s’est-il félicité. Je vais le défendre devant mes instances, et c’est à eux de décider si cet accord est suffisant ou pas. »