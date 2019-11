Mouvement de grève dans les magasins Proximus: une vingtaine de boutiques fermées

Une vingtaine de boutiques Proximus ont fermé leurs portes ce samedi. Les employés ont entamé des mouvements de grèves en réaction aux conclusions du plan de transformation communiqué au personnel cette semaine.

On parle de moins de licenciements secs que prévu, d'un plan de départ à la retraite anticipée pour les plus de 58 ans et des conditions spéciales pour les départs volontaires. Le chiffre de 250 licenciements secs a été cité dans la presse, soit beaucoup moins que prévu initialement, mais ce chiffre semble bien trop optimistes, selon certains syndicats.

Le plan de restructuration devrait être validé fin du mois de novembre en conseil d’entreprise.

En janvier, la direction de Proximus avait annoncé un "plan de transformation" ayant pour conséquence la suppression de 1900 emplois mais aussi l’engagement, en parallèle, de 1250 personnes, aux profils différent.