Moratoire sur les faillites : "Walking Dettes" ou le risque d'une économie de zombies

Les entreprises belges vont bénéficier au moins jusqu’à la fin de l’année des désormais traditionnelles mesures de soutien : droit passerelle, chômage temporaire, et reports de paiements de cotisations. Et jusqu’à fin janvier, un nouveau moratoire sur les faillites met l’économie "sous cloche". Ce qui ne dit bien sûr rien de l’état de santé général des entreprises. Walking Dead… Ou Walking dettes ?

Il faut le reconnaître, un moratoire sur les faillites – un gel des faillites, c’est efficace. Ajouté aux autres mesures de soutien, le résultat est d’ailleurs impressionnant : au cours des dix premiers mois de 2020, avec une grave récession économique, le nombre de faillites dans notre pays est jusqu’ici inférieur de 30% à celui de la même période l’année dernière.

L’oxygène sous cloche

Le moratoire, qui court désormais jusqu’au 31 janvier prochain a été salué par l’Union des classes Moyennes – qui le qualifie à la fois de bouffée d’oxygène pour les entreprises, et de leur mise sous cloche. Des entreprises "placées sous cloche pour pouvoir respirer", c’est paradoxal, mais c’est exactement ce qu’est un moratoire sur les faillites. Avec aussi ses effets pervers potentiels – surtout s’il dure trop longtemps.

Parce que sous moratoire, il est évidemment difficile pour des créanciers de recouvrer leurs dettes. Or, comme ces créanciers peuvent aussi être d’autres entreprises qui ont elles-mêmes un besoin parfois impérieux d’argent pour payer leurs propres employés et fournisseurs. Le moratoire risque de soulager certains acteurs, et d’en mettre d’autres sous pression. Avec l’incertitude : celle de savoir ce que nous allons découvrir sous la cloche quand nous la soulèverons.

Des entreprises prêtes à redémarrer tout de suite, sans doute. Mais aussi de nombreuses entreprises moribondes.

10% de zombies en Belgique… Ou plus ?

L’effet pervers potentiel, c’est donc le maintien en vie artificiel de sociétés sans perspectives. Dite "entreprise zombie", pour une entreprises dont la charge de la dette est plus élevée que ses profits - qui est donc manifestement incapable de payer ses fournisseurs, la TVA, etc. — et qui semble ne pas avoir de perspective économique.

Toutes ces entreprises zombies n’auront rien fait pendant tout un temps et elles auront des bilans infréquentables.

En Belgique, environ 10% des entreprises peuvent être considérées comme "zombies". Ce sont surtout des petites ou très petites entreprises. Et ce taux pourrait doubler après la crise, selon Alain Declercq, président du comité de direction de la Banque CPH : "Après un problème de liquidités, il va y avoir un problème de fonds propres, parce que toutes ces entreprises zombies n’auront rien fait pendant tout un temps et elles auront des bilans infréquentables. Je crois que le taux des entreprises zombies sera de 20% après la crise".

La survie d’entreprises qui n’ont pas de sens économique

Est-ce que cela veut dire que 20% des entreprises belges vont faire faillite dans les mois qui viennent ? Non, sans doute pas. Parce que certaines entreprises zombies, qui n’ont pas de sens économique sur papier, sont maintenues en vie parce qu’elles font vivre de manière informelle – ou parallèle, leur propriétaire.

Business parallèles

"Je ne suis pas le perdreau de l’année", sourit Alain Declercq, en précisant qu' "il faut bien se rendre compte que ces entreprises très sous-capitalisées ont souvent permis à des individus de mettre de l’argent de côté. Vous savez bien comme moi qu’il y a un marché parallèle et que tout n’est pas dans les chiffres de la Banque Nationale. L’économie parallèle représente 18% du PIB, et c’est sans doute ça qui fait que des gens veulent maintenir leur outil de travail en l’état. Parce que s’il n’y a plus d’outil de travail, il n’y a plus non plus d’économie parallèle". N’y a-t-il pas moyen de séparer le bon grain de l’ivraie ? Pour "ne pas dépenser des sommes folles à des entreprises qui sont en mort clinique"?

Réforme en cours

L’objectif est pertinent, tant le plus grand perdant de ce maintien en vie artificiel d’entreprises est l’Etat, en recettes non perçues (TVA et ONSS). Et Jean Hilgers, directeur à la Banque Nationale, et cité par LaLibre, ne défend pas autre chose quand il plaide pour que "les mesures prises le soient à l’égard d’entreprises qui ont de vraies perspectives d’avenir, qui étaient viables avant la crise, et qui ont des problèmes de capitaux propres en raison du coronavirus".

Mais dans la pratique, il est très compliqué à mettre en œuvre, et aujourd’hui cela se fait au cas par cas – au tribunal de l’entreprise. Une réforme de notre système de faillites est en cours. Gageons qu’elle aboutisse pour fin janvier. Parce que, certes, nous ne vivons pas dans un film de zombie, mais nous vivons dans une économie de l’illusion – sous cloche.