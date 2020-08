Moins de candidats à la création d’entreprise avec le coronavirus, mais plus de candidats franchisés

Selon les calculs du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), fin juillet, le nombre de starters était en baisse de 11,1% par rapport à la même période en 2019, écrit mardi La Libre. Quasiment sur la même période que celle analysée par le SNI, le nombre de candidats à la franchise qui se sont inscrits sur le site Franchise.be a explosé de 280% (entre le premier semestre 2019 et celui de 2020).

"Le nombre est passé de quelque 72.400 créations d’entreprises au cours des sept premiers mois de 2019 à près de 64.400 cette année", confirme dans La Libre Christine Mattheeuws, présidente du SNI, en se basant sur les données de Trends Business Information.

Ralentissement du nombre de créations d’entreprises

"La crise du coronavirus a non seulement porté un coup très important aux indépendants et PME déjà en place mais elle a aussi considérablement ralenti le nombre de créations d’entreprises. Si le début de l’année avait été relativement prometteur en la matière (+3,7% en février, par exemple), et si l’on constate un léger frémissement depuis juin, les trois mois de confinement ont été tout simplement catastrophiques." Et de pointer des baisses de 11,3% en mars, de 43,3% en avril et de 27,4% en juin.

Sans réelle surprise, le secteur de l’horeca a été particulièrement touché. Ayant été un des premiers secteurs à fermer et un des derniers à rouvrir, rappelle la Libre, beaucoup d’entrepreneurs potentiels ont renoncé (-28%).

Dans le domaine des activités récréatives et artistiques qui n’ont pas totalement rouvert et dont les perspectives sont très limitées, il s’agit même d’un effondrement (-40%). Dans l’immobilier (agences et promoteurs, -30,5%), le recul tient moins à la période de confinement "qu’aux difficultés financières escomptées dans le chef des ménages (pertes d’emploi, chômage, problèmes de financement)".