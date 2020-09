Moins de 30% des cadres supérieurs dans la finance sont des femmes

Clé de l'linfo : inégalités salariales entre hommes et femmes - 08/03/2018 - 09/11/2018 Sur le plateau, Stéphanie Lepage rappelle les inégalités salariales entre hommes et femmes en Europe. Texte Journaliste: Texte du présentateur: HLA : En cette journée des droits des femmes, parlons de l'une des inégalités les plus évidentes car elle est sonnante et trébuchante : le salaire. A travail égal, salaire égal. Cette logique est loin d'être une réalité en Europe. Stéphanie Lepage, vous avez les chiffres qui le prouvent. . . xxx LEST : Oui, en effet, lorsque qu¿un Européen gagne 1 euro, une Européenne va elle seulement toucher 84 centimes. Selon les derniers chiffres d¿eurostat, les femmes gagnent en moyenne 16¿% de moins que les hommes. Ce qui peut représenter plusieurs milliers d'euros d¿écart en fin d'année. xxx HLA : Il s¿agit d¿une moyenne mais dans les détails, on constate de fortes disparités en Europe. xxx LEST : Oui. Les écarts entre les hommes et les femmes atteignent plus de 20¿% en Estonie (25,3¿%), en République Tchèque (21,8¿%), en Allemagne (21,5¿%), au Royaume-Uni (21¿%) La Belgique, elle, fait partie des bons élèves. L¿écart salarial est de 6% en moyenne. Toujours selon Eurostat. Elle est néanmoins devancée par la Roumanie (5,2¿% d¿écart), l¿Italie (5,3¿%), ou le Luxembourg (5,5¿%). xxx HLA : Comment expliquer l¿écart salarial entre hommes et femmes ? xxx LEST : Première piste d¿explication, les femmes sont surreprésentées dans les secteurs moins rémunérateurs, comme l¿administration publique, la santé, ou l¿action sociale¿ Deuxième point, les femmes, qui assument davantage la charge familiale, occupent plus souvent des postes à temps partiel en Europe : 32% des femmes contre 9% des hommes. Bref, si depuis 2011, la différence de rémunération s¿est légèrement réduite dans l¿Union européenne : - 0,6% en moyenne, le chemin vers l¿égalité salariale est encore long.