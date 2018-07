Modifications importantes pour les clients Delhaize ayant une carte-plus

Les clients de Delhaize ne pourront plus accumuler autant de points avec leur carte-plus que dans le passé, la collaboration avec d'autres magasins (DI, Planet Parfum, Q8 et Tom&Co) prend fin.

En plus de 25 ans, la carte-plus est devenue l’une des cartes client les plus populaires de Belgique, avec plus de 2,3 millions d’utilisateurs actifs.

Compte tenu des évolutions techniques et des attentes spécifiques des clients, Delhaize a décidé de faire évoluer son concept de programme de loyauté. "Son ambition est de proposer peu à peu une carte-plus plus digitale, plus pertinente et plus personnelle pour une expérience client améliorée. Les innovations concrètes seront annoncées dans les prochains mois" déclare-t-elle dans un communiqué.

Nous avons contacté le service presse de l'entreprise pour en savoir un peu plus sur ces modifications : "Delhaize prépare une belle surprise pour ses clients qui sera annoncée avant la fin de cette année. Ce que je peux dire c'est que les cartes-plus, les points et les bons d’achat vous rester dans le temps" nous indique Roel Dekelver.

Echange toujours possible

Il sera possible de continuer à épargner et à échanger des points-plus dans la plupart des points de vente Di, Planet Parfum et Q8 jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, les chèques de 5 euros pourront encore être utilisés comme moyen de paiement dans tous les points de vente jusqu’à expiration de la date de validité mentionnée sur chaque chèque.

"Chaque partenaire informera ses clients à propos de son futur programme de fidélité et du timing de lancement de celui-ci" indique encore Roel Dekelver.