Mode: Michael Kors rachète Versace pour 1,83 milliard d'euros

Le groupe de mode américain Michael Kors a officialisé mardi le rachat de La maison de mode italienne Versace, valorisée à 1,83 milliard d'euros, confirmant des informations de presse qui circulaient depuis la veille.

"L'acquisition de Versace est un cap important pour notre groupe. Avec nos ressources, nous pensons que Versace va grandir pour dépasser deux milliards de dollars de chiffre d'affaires", estime le patron de Michael Kors, John Idol, cité dans un communiqué.



"L'annonce de l'acquisition de Versace par Michael Kors sera sans doute un choc pour les adeptes, les fans et les clients de l'emblématique marque italienne, qui s'est toujours démarquée par ses histoires et son esthétique intenses, ainsi que pour ses fortes valeurs familiales et son indépendance", a souligné Florence Allday, analyste pour Euromonitor International.

"Toutefois, cette vente n'est pas si surprenante si on prend en compte le fait que le luxe vient de traverser plusieurs années difficiles, le ralentissement de la croissance (de Versace) et la concurrence accrue de marques comme Louis Vuitton, Gucci et Dior", a-t-elle ajouté.

Le groupe italien a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de 668 millions d'euros et un bénéfice de 15 millions d'euros. Son directeur général, Jonathan Akeroyd, a indiqué en juin que le groupe visait un milliard d'euros à "court terme".