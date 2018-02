Mobile World Congress: peu de nouveaux smartphones, tout profit pour la 5G et l'intelligence artificielle

Étonnamment peu de nouveaux smartphones devraient être dévoilés dans les allées du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, qui se tient de lundi à jeudi en Espagne. Tout profit pour ce qu'il y a sous le capot: la 5G et l'intelligence artificielle (IA), qui devraient concentrer l'attention de l'industrie des télécoms. La Belgique disposera d'un stand sur place, réunissant les trois agences régionales à l'exportation, afin de mettre en avant le savoir-faire belge en la matière.

Ces deux thématiques ne sont pas tout à fait neuves mais deviennent de plus en plus concrètes. Fin décembre, l'industrie avait arrêté une bonne part des normes qui sont en vigueur pour la 5G, qui permet un accès ultra-rapide à Internet, ouvrant la voie au développement des équipements, à l'accélération des tests et même aux premiers déploiements, annoncés aux Etats-Unis, Corée du Sud et Japon pour la fin de l'année.

Le suédois Ericsonn, et les chinois ZTE et Huawei ne manqueront dès lors certainement pas l'occasion de mettre leurs atouts en avant durant l'événement barcelonais.

Plusieurs géants du secteur de l'électronique ou de l'automobile en profiteront également pour démontrer l'absolue nécessité de la 5G dans le développement des voitures autonomes. Aucune latence n'est en effet permise pour ce type de véhicules.

Ceux-ci seront aussi dotés de plus en plus d'IA, à l'image d'Huawei, qui se vante d'être le premier fabricant d'appareils mobiles à utiliser un smartphone alimenté par cette technologie pour conduire une voiture, en permettant la reconnaissance et l'évitement d'obstacles sur la route.