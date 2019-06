Mobile Viking à la conquête du marché "jeune"

Une nouvelle offre de téléphonie mobile risque de secouer le marché belge ! Viking Mobile propose une diminution spectaculaire de leurs abonnements illimités. Le prix de l’offre : appels, sms et data illimité est de 29 euros par mois. Soit un tarif 25 % moins cher que toutes les autres offres sur le marché qui se situent autour de 40 euros. Données mobiles, appels illimités et sms pour 29 euros par mois. L’opérateur virtuel, qui n’a pas de réseaux propres mais loue celui d’Orange, possède déjà 300.000 abonnés mais entend bien avec cette nouvelle offre doper sa clientèle. " En Belgique, les consommateurs paient trop cher leurs services télécoms. Avec notre nouvelle offre, nous voulons relancer le marché belge, déclare Bart De Groote, le CEO de Mobile Vikings.

" Un marché qui s’est quelque peu assoupi depuis que Base qui attaquait régulièrement le marché avec des offres agressives a été racheté par Telenet. Base ne joue plus le rôle d’aiguillon ", souligne David Williame spécialiste Telecom chez Test Achat. " Avec cet abonnement à 29 euros, Viking Mobile va attirer les clients qui appellent peu mais consomment beaucoup en jeux et téléchargement. Ça va booster le marché ".

Un coup de jeune

Une révolution ? Pas vraiment mais un coup de jeune pourrait-on dire. Car ce sont bien les jeunes qui sont d’abord visés par cette offre d’abonnement illimités pour les appels, les sms et la consommation internet.

Mais comment Mobile Viking peut-il proposer un abonnement aussi bon marché ? Mobile Viking est ce qu’on appelle un opérateur virtuel. Il n’a pas de réseau en propre mais loue des capacités sur le réseau Orange. Il n’a donc pas les mêmes coûts d‘exploitation et n’emploie pas autant de personnel. C’est grâce à cela, que la société peut proposer des prix aussi bas.

Pas dans la même cour

Mais alors pourquoi Orange loue-t-il son réseau à un concurrent aussi agressif ? Eh bien, la réponse est simple : Mobile Viking ne joue pas dans la même division. David Wilame de Test Achat : " Tous les clients de tous les opérateurs ne représentent pas plus de 10 % sur le marché belge. On est loin des millions d‘abonnés des opérateurs historiques. Ils en jouent pas dans la même cour ".

Aujourd’hui, Mobile Viking compte 300.000 abonnés malgré les problèmes de connections et les nombreuses plaintes de consommateurs déposées chez Test-Achat. Mais ces soucis semblent appartenir au passé. Et Bart De Groot y croit. Mobile viking et sa nouvelle offre vont trouver leur public.

On peut donc s’attendre à ces que les autres opérateurs tentent d’adapter leur prix mais jusqu’à un certain point seulement. Encore une fois : Mobile Viking n’est pas, ou pas encore, une menace pour eux.