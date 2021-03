Mithra commercialise son anneau contraceptif en Italie

La société liégeoise Mithra, spécialisée dans la santé féminine, commercialise désormais son anneau contraceptif vaginal "Myring"en Italie, avec son partenaire Farmitalia.

L'Italie est le quatrième plus grand marché d'anneaux contraceptifs au monde après les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne, tant au niveau de la valeur commerciale que du volume, rappelle Mithra, qui prévoit d'autres lancements commerciaux de son contraceptif en Europe et dans le monde.

