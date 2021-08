Mini-fusées : l’Allemagne accélère pour offrir une alternative à SpaceX

Le troisième acteur, Isar Aerospace, près de Munich, attend encore de réaliser un premier essai de moteur. Mais il est le mieux financé des trois avec un bouquet d’investisseurs comprenant le fonds HV Capital, la banque suisse Lombard Odier et la holding Porsche SE. Avec d’autres, ils ont apporté plus de 150 millions d’euros à cette start-up dirigée par des ingénieurs à peine trentenaires. Un vol inaugural de sa fusée "Spectrum" est espéré courant 2022.

Fin juillet, l’entreprise bavaroise Rocket Factory Augsburg (RFA) a réussi à mettre à feu pour la première fois, durant 8 secondes, le moteur de sa fusée "RFA One", sur le site d’essai de Kiruna en Suède. Son système de "combustion étagée", utilisé par les fusées de SpaceX (Elon Musk) et de Blue Origin (Jeff Bezos), mais inédit en Europe, "permet de mettre en orbite 30% de charge utile en plus", assure Jörn Spurmann, directeur opérationnel de RFA.

Ces projets font de l’Allemagne l’un des prétendants les plus sérieux dans la compétition ouverte par l’envol annoncé du marché des satellites pour observer la Terre et couvrir les besoins de l’internet des machines ou des voitures connectées. Le marché devrait ainsi atteindre "plus de 30 milliards d’euros d’ici 2027 – dont près de 10 milliards d’euros concernant les satellites de petite et moyenne taille" commandés par des clients privés ou institutionnels, prévoit Isar Aerospace.

"La grosse fusée c’est le bus grande ligne déposant ses passagers au même arrêt, tandis qu’un microlanceur va fonctionner comme un taxi, en plaçant les satellites à l’endroit précis souhaité par le client", explique Christian Schmierer, patron d’HyImpulse.

Ces satellites de quelques centaines de kilos sont comme des bagages à main comparés aux charges de plus de 10 tonnes envoyées dans l’espace par la fusée Ariane, fer de lance du spatial européen. Les plus petits d’entre eux seront des "boîtes de 10 cm de côté pesant 1 kg et tournant à 28.000 km/h autour de la terre", explique Daniel Metzler, patron fondateur d’Isar Aerospace. Le tout en visant des tarifs toujours plus bas : "À terme nous pourrons charger 1,3 tonne de matériel pour un prix facturé de 5 millions d’euros, soit 3850 euros par kilo, bien moins cher que la concurrence", assure-t-on chez RFA.