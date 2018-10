Mille et une idées pour ne pas oublier d'utiliser vos écochèques

Vous pouvez utiliser ces chèques pour acheter des produits ou services relevant de trois grandes familles : mobilité et loisirs durables ; réutilisation, recyclage et prévention des déchets, produits et services écologiques. "Concrètement, explique Youssef El Hamouchi, représentant de VIA, l’association des émetteurs de titres services (écochèques, chèques cadeaux, titres repas…), les familles peuvent utiliser ces écochèques pour acheter tout ce qui est labellisé bio dans leur consommation alimentaire quotidienne, elles peuvent également financer leur séjour dans des hôtels labellisés "clé verte" Ou encore acheter des jouets en bois qui sont évidemment plus éco-responsables que ceux fabriqués avec d’autres matériaux."

Il ne s’agit là que des quelques exemples, il y en a beaucoup d’autres, puisqu’il est également possible de payer des services de réparation pour donner une seconde vie à des meubles, acheter des produits d’entretien écologiques, aménager la terrasse avec du mobilier ou des sols stratifiés aux labels FSC et PEFC, placer des douchettes économiques dans votre salle de bain, acheter des titres de transport en commun ou un abonnement, louer des vélos de ville, payer des transports de personnes partagés avec des voitures sans chauffeur, etc., etc.

Il existe une liste exhaustive des produits et services que l’on peut acheter avec les écochèques, elle se trouve sur le site du Conseil national du Travail. Utile aussi, le site myecocheque.be, il regorge d'idées concrètes pour utiliser les écochèques.

Un avantage social non négligeable

Ce n’est évidemment pas un hasard si cette liste figure sur le site du Conseil national du Travail. En fait, les écochèques sont un avantage social qui a été négocié par les syndicats et le patronat en 2009. À l’heure actuelle, 80.000 entreprises les offrent à leur personnel. Plus d’1,6 million de travailleurs en reçoivent, pour une contre-valeur de 250 euros maximum par an, le tout avec une exonération d’impôts sous certaines conditions.

Au total, la contre-valeur des écochèques distribués en 2017 s’élevait à 232 millions d’euros. Plus de 10.000 marchands les acceptent. Il y en aura peut-être encore plus quand l'écochèque papier aura totalement disparu au profit du digital, ce qui, selon Youssef El Hamouchi, aura d'autres avantages, puisque le format électronique permettra aux émetteurs, dit-il, de rester en contact avec les bénéficiaires des écochèques, de leur rappeler par exemple qu’à telle date, il leur reste "x" écochèques et que la date limite d’utilisation est toute proche. Une façon donc d’éviter que les consommateurs oublient leurs écochèques papier perdus dans un coin du bureau...

Aujourd'hui en tout cas, 50% des écochèques sont émis sous format électronique, le secteur attend avec impatience une décision du gouvernement fédéral supprimant définitivement la version papier.