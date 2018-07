Miko rachète une entreprise au Danemark

Le spécialiste du service café et de l'emballage plastique Miko a racheté l'entreprise danoise de service café Maas, en difficulté financière, indique-t-il vendredi dans un communiqué. Cette entreprise est également spécialisée dans l'offre de concepts café aux bureaux, dans le secteur de "l'Office Coffee Service". Son chiffre d'affaires annuel s'élève à 14 millions d'euros.

Des synergies pourront être développées avec notre autre filiale danoise, 'ABC Mokka'

Des restructurations ont été entamées récemment dans l'entreprise danoise, avec une réduction du personnel de 75 à 55 employés et le remplacement d'une partie de l'équipe de direction, dont le CEO. Les membres restés en place injectent également des capitaux et rachètent 25% des parts.

Les dettes bancaires ne font pas partie de la reprise et plusieurs fournisseurs importants ont déjà marqué leur intérêt afin de soutenir le projet, précise Miko. "Certaines activités non rentables seront abandonnées, il est possible d'assainir la structure des coûts et, à moyen terme, des synergies pourront être développées avec notre autre filiale danoise, 'ABC Mokka'", ajoute Frans Van Tilborg, CEO du groupe.

Coté sur Euronext Bruxelles, Miko a lancé une stratégie ciblée d'expansion en Scandinavie depuis quelques années. La Suède, le Danemark et la Norvège représentent ensemble plus de 25% du chiffre d'affaires du département service café