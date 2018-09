Microstart, l'entreprise belge de microcrédit victime de son succès

Microstart, le plus gros acteur belge du microcrédit est débordé. Sept ans après son lancement, l'entreprise à finalité sociale a prêté 30 millions d'euros, contribué à la création de près de 2300 emplois en Belgique. Un microcrédit qui est en quelque sorte victime de son succès.

Ce mécanisme de prêt d'un montant entre 500 et 15.000 euros avec accompagnement du projet entrepreneurial a le vent en poupe en Belgique et en Europe. La croissance de Microstart 42 % en trois ans permet à Patrick Sapi, directeur général et cofondateur, de tirer ce constat: il y a de plus en plus de gens qui ont des idées, mais pas d'argent pour les mettre en œuvre.

"Moi je suis un de ceux qui pensent que nous n'avons touché que 10% du marché potentiel, estime-t-il. Un marché potentiel composé de demandeurs d'emploi, d'allocataires du CPS, de personnes qui travaillent dans le secteur informel et qui veulent officialiser leur activité, des petits indépendants qui souhaitent développer leur affaire. Tous ces gens-là ont des projets et il faut pouvoir s'y intéresser".

L'activité de Microstart n'est pas rentable

Pour soutenir l'initiative économique des plus défavorisés, les clients de Microstart sont majoritairement d'origine étrangère et peu qualifiés. 80% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, ils ne peuvent donc fournir les garanties habituelles demandées par les banques classiques.

Est-ce la raison pour laquelle les banques classiques ne proposent pas ce type de crédit? "Ce n'est pas qu'une question de garantie bancaire, répond Patrick Sapi. L'activité de Microstart n'est pas rentable. La structure a des coûts opérationnels, passe un temps certain à suivre les dossiers de ses clients. Un coût estimé à 3000 euros environ par dossier". Cela n'est pas forcément beaucoup puisqu'au final, ce microcrédit crée de l'emploi dans des secteurs qui comportent peu de barrières à l'entrée (comme l'Horeca, les commerces de proximité et les transports). Des secteurs qui ne sont pas parmi les plus stables, mais dont les projets financés par un microcrédit ont une pérennité supérieure à la moyenne dans ces secteurs-là. D'ailleurs, le taux 2018 de remboursement des microcrédits chez Microstart est de 91%. Plutôt fiable donc, mais le dispositif repose sur des fonds publics et privés: 30 salariés et 150 bénévoles.

Objectif dix emplois par jour

Mais il y a moyen de faire plus. Les bénévoles ne sont manifestement pas suffisamment nombreux pour répondre à la demande. Les fonds aussi pourraient être plus importants pour prêter plus. Pour Patrick Sapi, avec des moyens suffisants, l'objectif est clair et ambitieux : la création de dix emplois par jour. "Si les moyens étaient à disposition, s'il y avait une initiative du secteur bancaire pour accompagner le développement du microcrédit en Belgique, nous pourrions facilement, je pense, arriver à créer dix emplois par jour. Ça me paraît un objectif ambitieux, mais parfaitement atteignable". Des emplois qui sont donc créés localement et donc non délocalisables.