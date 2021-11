Microsoft crée trois nouveaux centres de données en Belgique et promet 60.000 emplois

L’objectif est d’accélérer la transformation numérique des secteurs public et privé en Belgique avec la mise à disposition des dernières avancées en termes de sécurité des données et de solutions cloud pour offrir aux entreprises belges la capacité de stocker localement des données et un accès plus rapide au cloud.

Création d’emplois

Le Microsoft Cloud permettra de générer jusqu’à 31,5 milliards d’euros de nouveaux revenus en Belgique et de créer plus de 60.000 emplois directs et indirects au cours des quatre prochaines années.

Un tiers de ces emplois seront directement liés au domaine informatique et deux tiers seront des emplois indirectement liés à cette économie.

Belgique, pays d’investissement

Le Premier ministre Alexandre De Croo s’est réjoui de ce nouvel objectif, qui s’ajoute à d’autres gros investissements annoncés ces dernières semaines : "Cet investissement est une opportunité pour stimuler cet écosystème. Ce genre d’investissement a un effet de levier très important. La Belgique est l’un des endroits qui se montre le plus intéressant pour investir. Toute l’attractivité d’une économie est liée à la data. En quelques semaines, plus de quatre milliards d’euros d’investissements ont été annoncés dans notre pays. En plus de l’investissement de Microsoft, Arcelor Mittal vient d’annoncer qu’ils vont investir massivement dans l’acier durable à Gand. Volvo et Audi ont également annoncé investir dans la mobilité du futur à Gand et à Bruxelles."